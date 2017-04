El Mago Valdivia quiere volver a hacer trucos en Brasil

Jorge Valdivia dejó atrás los rumores de su vuelta a Brasil y por su cuenta confirmó que tuvo una conversación para fichar por Santos de cara al próximo torneo de ese país.

El volante del Al-Wahda de Emiratos Arabes Unidos está pensando en volver a Sudamérica, ya que su objetivo es regresar en plenitud a ser considerado en la Selección chilena de cara a la Copa Confederaciones y el resto de las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018.

“Tengo muchas metas en mi carrera. En pocos meses comienza la Copa Confederaciones y el próximo año es la Copa del Mundo. Mi deseo es seguir defendiendo a mi país. Sé que si juego en países como Brasil y Argentina, por ejemplo, donde los torneos son competitivos, mis posibilidades de ser citado son mayores“, dijo el Mago a Globoesporte.

Además, Valdivia aseguró que su fichaje en enero no fue porque pedía mucho dinero: “Me dijeron que me vieron jugar en las Clasificatorias y me enviaron una propuesta. Como mi vínculo en Emiratos dura hasta agosto, les di las gracias y les dije que no podía irme en este momento“.

“Fue una conversación positiva (con el presidente de Santos), sin ningún desacuerdo, sino todo lo contrario. La impresión fue la mejor de él“, añadió.

Eso sí, el volante sabe que si vuelve a Brasil a otro equipo que no sea Palmeiras es un hecho que le puede traer problemas, más si es un equipo como Santos, rival del Verdao, actual campeón del Brasileirao.

“Yo mismo he dicho que no defendería a otro equipo en Brasil, pero también soy consciente de que mi familia depende de mi y que no puedo ponerme a pensar en lo que dirán los fanáticos. Mi prioridad es mi familia, vivo y trabajo para y ellos, y si hay una buena posibilidad de volver y ellos están de acuerdo, la decisión será tomada por el bien de nuestra familia“, expresó.

En esa línea, sentenció que “defendí a Palmeiras durante siete años y tengo un gran respeto y afecto por el club y los torcedores. Siempre tengo varios mensajes de apoyo de ellos y esto es algo que me hace muy feliz. No importa que mi historia en el club fue chica, pero gané títulos, hice muchos amigos y siempre voy a tener al club en mi corazón. Cuando me fui de la institución fue por algunos problemas con ciertas personas, pero eso ya es parte del pasado“.

Fuente: El Gráfico Chile.