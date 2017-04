La respuesta de Sampaoli al ser consultado si dirigirá en Argentina

Cada día se van sumando nuevos capítulos a la teleserie del momento: la posible y cada vez más inminente llegada de Jorge Sampaoli a la Selección de Argentina, porque el propio casildense negó, por ahora, la idea de reunirse con directivos de AFA.

El técnico de Sevilla respondió con algo de molestia en rueda de prensa por los trascendidos, que hablan ya de una cita con el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y recalcó que su foco está en el partido por La Liga ante Valencia de Fabián Orellana.

“Mi fotografía es que estuve siendo técnico de Barcelona, Holanda, Arsenal… Se está jugando con mi nombre. Si el club tendría que haber sacado un comunicado de cada vez que me nombraron como entrenador de otro club, todas las semanas tendríamos un comunicado”, aseguró.

Sampaoli agregó que “no me reuniría con nadie, ni con mi hermano antes de un partido… Toda la semana he pensado en Valencia, en ganar y darle una alegría a la gente. Todo lo que se genera por especulación no me compete”.

Sin embargo, el estratega no descartó reunirse después del partido con AFA. “Lo único que hablé con el presidente (José Castro) es que cuando tenga que comunicar algo primero se lo diré a él. Se lo dije personalmente el lunes”, aclaró.

Por último, consignar que la AFA ya ha declarado públicamente (a través de su primer vicepresidente, Daniel Angelici) que la intención será conversar con Jorge Sampaoli para intentar firmar al ex técnico de la Selección Chilena como entrenador de Argentina, combinado que hoy está en zona de repechaje para ir al Mundial de Rusia.

Fuente: 24horas.cl.