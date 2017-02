Maradona asegura que duelo entre Argentina y Chile corre riesgo de suspensión

El próximo 23 de marzo Argentina debe recibir a la selección chilena en el estadio Monumental de Buenos Aires, por el reinicio de las Clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Pero el cotejo se puso en duda, luego de que Diego Armando Maradona, quien ahora se desempeña como funcionario de la FIFA, asegurara que el duelo está en incertidumbre por la grave crisis que vive el fútbol trasandino.

“Es un tema. Yo le voy a pedir a Gianni Infantino (presidente del organismo) que deje jugar a los muchachos, que se la jueguen en la cancha, pero no es fácil. Está muy trabado todo”, reconoció en una entrevista con el diario Clarín de Argentina.

El “Pelusa”, además, manifestó su molestia con el técnico de la Albiceleste, Edgardo Bauza, ante la posibilidad de convocar a Mauro Icardi, con quien se juntó en Italia.

“No hablé y no pienso hablar más con él. No me importa, pero para mi no existe (Icardi). Hay cosas que no se hacen y que no se perdonan. Yo quiero ver a Bauza diciéndole a Messi si quiere ir a comer a la casa de Icardi. O que Icardi vaya a comer a la casa de Messi, del Kun (Agüero) o del jugador de la Selección que sea después de lo de Maxi López”, recalcó.

