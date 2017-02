Trump promete reducir el estratosférico costo de muro con México

Donald Trump prometió este sábado reducir “considerablemente” el costo del muro que quiere construir en la frontera con México, que se estima en decenas de miles de millones de dólares.

“No me he involucrado aún en el diseño y en las negociaciones. Cuando lo haga, como con el avión de combate F-35 o el programa Air Force One, ¡el precio bajará CONSIDERABLEMENTE!“, tuiteó este sábado el presidente estadounidense, quien recurrió a su experiencia como empresario, a la que atribuye la rebaja que Lockheed Martin le hizo al Pentágono por su avión de combate furtivo y la de Boeing para la construcción de aviones presidenciales.

Donald Trump reaccionó a las recientes estimaciones de expertos en el sentido de que el costo del muro a lo largo de los 3.200 km de frontera con México podría superar largamente los 20.000 millones de dólares.

Durante la campaña Donald Trump había calculado que la construcción costaría entre 8.000 y 12.000 millones de dólares.

La Revista del MIT estimó en un artículo del mes de octubre que la factura sería muchos más elevada: hasta los 40.000 millones de dólares.

Donald Trump firmó el 25 de enero un decreto por el que puso en marcha el proyecto del muro. El presidente estadounidense afirmó en múltiples ocasiones su intención de obligar a México a financiar la obra, pero el gobierno de ese país lo ha rechazado categóricamente.