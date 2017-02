Justicia peruana ordena arresto preventivo del ex presidente Alejandro Toledo

La justicia peruana ordenó el jueves el arresto preventivo por 18 meses del ex presidente Alejandro Toledo, acusado de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para ganar contratos durante su gobierno.

El juez Richard Concepción aprobó un pedido de prisión de la fiscalía, que acusó a Toledo de recibir pagos ilícitos de Odebrecht por unos 20 millones de dólares, a cambio de la concesión de dos tramos de la carretera interoceánica en su gobierno en el 2005.

El ex mandatario, que hasta el sábado estaba en París, Francia, ha rechazado las acusaciones. “Debe de girarse la orden de captura a nivel nacional e internacional”, afirmó el juez.

El abogado de Toledo, Heriberto Benítez, dijo que apelaría la decisión del juez.

Los cargos de los que se acusa a Toledo son tráfico de influencias y delito de lavado de activos.

“Son cargos graves, es decir, siendo presidente de la República habría hecho este pacto ilícito por la venta de la obra de la Interoceánica, utilizando su alta investidura de presidente de la República”, dijo Concepción en la audiencia al sustentar su decisión.

“Como mínimo, le espera ocho años de pena privativa de la libertad en el mejor de los casos”, agregó el magistrado.

Odebrecht, involucrada en el mayor escándalo por sobornos de la historia de Brasil, reconoció en un acuerdo judicial en Estados Unidos en diciembre que pagó unos 29 millones de dólares para ganar obras públicas en Perú entre 2005 y 2014, durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

En la audiencia, el fiscal Hamilton Castro precisó que el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confesó que se reunió en el 2004 con Toledo y un amigo del ex mandatario -el peruano-israelí Josef Maiman- en un hotel de Río de Janeiro, Brasil, donde se acordaron los pagos ilícitos.

“Toledo ofreció al señor Barata ejercer influencias en el comité de ProInversión: no variar los plazos del cronograma del proceso e incluir términos de referencia en la bases favorables para la empresa”, dijo Castro al juez.

Asimismo el fiscal afirmó que Maiman sería el testaferro del ex mandatario. “Toledo es el hombre detrás de su testaferro Maiman, no vengan a pedirnos que identifiquemos las cuentas de Toledo. No hay, no funciona así este esquema”, agregó.

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía y primer ministro de Toledo, ha afirmado que no está involucrado en los pagos de sobornos de Odebrecht.

“Lo de Alejandro Toledo es una gran vergüenza, una traición al Perú”, dijo Kuczynski el domingo.