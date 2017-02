Enseñan los laboratorios de Cecrea a iquiqueños

En la sede del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) de la Dirección de Tarapacá, se llevó a cabo la presentación de los distintos laboratorios que componen la parrilla estival del Programa de Centros de Creación (Cecrea). En la ocasión niños, niñas y jóvenes de 7 a 19 años pudieron experimentar y conocer cada uno de los laboratorios e inscribirse en aquellos que más le agradaron.

La directora del CNCA dirección Tarapacá, Milisa Ostojic Soto, informó que la actividad, que atrajo a más de medio centenar de interesados, fue una posibilidad para que la comunidad se interiorice de los laboratorios, “donde los niños, niñas y jóvenes pueden experimentar a través del juego, el arte, la tecnología y el reciclaje donde pueden poner en primer lugar su derecho a imaginar”.

El programa Cecrea, Centros de Creación y desarrollo artístico para niños, niñas y jóvenes de 7 a 19 años, es una instancia que busca potenciar y desarrollar capacidades creativas y ciudadanas a través de la convergencia de disciplinas artísticas y científicas. El programa es financiado en un ciento por ciento por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, lo que se traduce en laboratorios absolutamente gratuitos para los interesados.

Los interesados en participar en estos laboratorios lo pueden hacer inscribiéndose en la junta de vecinos de la Plaza Teniente Ibáñez o en el Consejo de la Cultura o en el mail cecreaiquique@cultura.gob.cl.

Laboratorios

El fotógrafo Rodrigo Fernández es parte del equipo del laboratorio Comic y Fanzine, que va dirigido desde los 7 a 19 años. Su objetivo es que puedan transmitir todas sus ideas y mensajes, contando sus historias, narrando sus experiencias mientras juegan a los súper héroes, optando por sus poderes e identificando a sus villanos, mientras lo hacen aprenden a distinguir distintos medios de comunicación ya sea de internet o por medio de los fanzines. Este taller se va a desarrollar en la sede del Consejo de la Cultura, ubicado en Avenida Baquedano 1073, a partir de las 17:00 horas.

El Arquitecto Rodolfo Rojas y el profesor de Arte y Ciencia Jaime Coronil, llevan a cabo los días viernes, en la junta de vecinos de la Plaza Teniente Ibáñez, los laboratorios de arquitectura. El primero sobre derechos urbanos y contingencia de la ciudad, enfocado en la edad de 10 a 14 años, que se realizará de 10:00 a 13:15 horas. El segundo laboratorio se llama Maestranza Medio Ambiental, que enseña a construir con materiales de reciclaje, está dirigido al rango de edad de 12 a 19 años, se realizará de 17:00 a 19:15 horas.

El ingeniero civil electrónico Vladimir Astudillo, es parte del equipo del laboratorio La Hormiga Robot, que pretende programar un código que se llama el cerebro de hormiga. Su objetivo es acercar a los participantes a la robótica, para que puedan entender que un robot por sí sólo no hace nada por lo que hay que programarlo. Por lo mismo el laboratorio va dirigido a participantes entre los 12 a 19 años, desde las 17:00 a las 19:15 horas en la sede del CNCA ubicada en Baquedano 1073.

Otro de los novedosos laboratorios es el que llevará a cabo la diseñadora de la Universidad Católica, Paulina Giustinianovich, llamado Stop Motion Mundo Marino, que trata el tema de la biodiversidad marina de la zona, introduciéndose en el formato del video, aprendiendo la técnica del stop motion, a lo que se suma la técnica del minicroma, además del uso de materiales como el dibujo el collage, la plasticina. El objetivo es que con las nuevas técnicas audiovisuales los participantes puedan aprender del mundo marino, este laboratorio comienza el lunes 13 de febrero.

Participantes

Los asistentes a esta actividad apostaron por algunos de los laboratorios de Cecrea para esta temporada veraniega, ese fue el caso de Camila González, “me parecen muy interesantes, educativos y creativos como actividades para desarrollar el coeficiente intelectual y además entretenernos durante el verano. Elegí los laboratorios de Robótica y Dinografías me parecen interesantes para ocuparse en algo y el tema de la robótica creo que me puede ayudar en el colegio”, declaró.

De una opinión parecida es Renata Vidal, quien estima que le permitirá desarrollar su creatividad, “me parecen creativos y que sirven harto, así yo ocupo mi creatividad, sobre todo el de robótica, me inscribí en ese porque puedo crear nuevas cosas, aunque no sé aún qué, pero me gustaría que volara porque así se pueden ver las cosas desde arriba”, dijo.