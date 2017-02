Conaf: “Estamos acercándonos al cierre de esta mega emergencia”

El director nacional de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), Ricardo Toro, junto al director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Aarón Cavieres, entregaron un nuevo reporte de los incendios forestales que están afectado a la zona centro sur del país.

En este sentido, Cavieres dijo que “la totalidad de los incendios del país, excepto del incendio en Talami, se encuentran contenidos o controlados, paso importante por que definitiva estamos en un gran avance”.

Además, enfatizó que “queda controlarlos y extinguirlos, pero ya no hay un avance de los incendios forestales”.

Agregó que “estamos acercándonos al cierre de esta me emergencia, pero eso no significa que no vayan a haber más incendios”.

Estas palabras se enmarcan en el balance que existe hasta la fecha de los siniestros, aclarando que a la fecha se han consumido más de 586 mil hectáreas desde que se inició la emergencia.

En tanto, el director nacional de la Onemi, Ricardo Toro de qué se trata cada kit: “está compuesto por un comedor, camarotes, colchones, cocinas, entre otros”. En este sentido dijo que “esto corresponde al nuevo estándar instalado por la Onemi y será de 24 metros cuadrados con aislación térmica e instalación eléctrica”.

En el último reporte, Toro aclaró que se abrirán centros logísticos en las ciudades de Talca, Concepción, Chillán y Constitución. Fuente: 24horas.cl.