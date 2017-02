Vuelve el fútbol chileno: así se jugará la primera fecha del Clausura 2017

El compromiso entre Deportes Antofagasta y Everton, a jugarse a las 12:00 horas de este sábado 4 de febrero en el Estadio ‘Germán Becker’, dará el vamos al Torneo de Clausura en su temporada 2016-2017.

El actual campeón del balompié nacional, Universidad Católica, se estrenará en el nuevo campeonato nacional recibiendo este domingo 5 a San Luis de Quillota, desde las 20:00 horas en San Carlos de Apoquindo, duelo que cerrará la disputa de la fecha inaugural.

Por su parte, Colo Colo visitará en un atractivo choque a Unión Española, el sábado 4 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Universidad de Chile, en tanto, debutará en el Clausura visitando a Deportes Iquique en el Estadio Cavancha, a las 12:00 horas de este domingo. Será el estreno por los puntos de Angel Guillermo Hoyos en el banco del elenco colegial.

Consignar que fueron suspendidos los encuentros Santiago Wanderers-O’Higgins y Deportes Temuco-Huachipato debido a la situación de emergencia por los incendios forestales que afectan al país.

Torneo de Clausura

Primera fecha

Sábado 4 de febrero

12:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Everton. Estadio Bicentenario ‘Calvo y Bascuñán’.

18:00 horas, Unión Española vs. Colo Colo. Estadio Santa Laura.

20:30 horas, Audax Italiano vs. Cobresal. Estadio Bicentenario La Florida.

Domingo 5 de febrero

12:00 horas, Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. Estadio Cavancha.

17:30 horas, Palestino vs. Universidad de Concepción. Estadio La Cisterna.

20:00 horas, Universidad Católica vs. San Luis de Quillota. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Por reprogramar

Santiago Wanderers vs. O’Higgins. Estadio Elías Figueroa.

Deportes Temuco vs. Huachipato. Estadio Bicentenario ‘Germán Becker’.

