FIFA confirma los horarios de los partidos de Chile ante Argentina y Venezuela por las Eliminatorias

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) dio a conocer los horarios de los próximos duelos eliminatorios de la Selección Chilena, ante Argentina y Venezuela en marzo próximo, válidos por las fechas 13 y 14 del camino a Rusia 2018.

El equipo nacional deberá viajar en primera instancia hasta Buenos Aires para enfrentarse a la albiceleste, finalmente en el Estadio Monumental de River Plate como escenario tras la baja definitiva de ‘La Bombonera’ de Boca Juniors.

Dicho duelo será el próximo 23 de marzo a las 20.30 horas de Chile.

Cinco días más tarde, el 28 de marzo, la Roja recibirá a la vinotinto a las 19.00 horas en el Estadio Monumental de Colo Colo, debido a la suspensión que mantiene el Estadio Nacional.

El resto de la trascendental fecha quedó pactada de esta forma:

FECHA 13 (23 de marzo)

Colombia vs Bolivia, 17:30 horas

Paraguay vs Ecuador, 20:00 horas

Uruguay vs Brasil, 20:00 horas

Venezuela vs Perú, 20:30 horas

Argentina vs Chile, 20:30 horas

FECHA 14 (28 de marzo)

Bolivia vs Argentina, sin horario

Ecuador vs Colombia, 18:00 horas

Chile vs Venezuela, 19:00 horas

Brasil vs Paraguay, 21:45 horas

Perú vs Uruguay, 23:15 horas