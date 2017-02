Orellana y presentación en el Valencia: “Me etiquetan de conflictivo, pero no me conocen”

El delantero chileno Fabián Orellana fue presentado oficialmente este miércoles como nueva incorporación del Valencia CF, tras salir con polémica del Celta de Vigo por diferencias con el entrenador Eduardo Berizzo.

De entrada, el formado en Audax Italiano descartó ser un jugador conflictivo y sólo espera ser un real aporte para el elenco ‘che’. “Me etiquetan de conflictivo, pero la gente no me conoce. Con mis amigos me llevo bien. No puedo caerle bien a todo al mundo”, expresó.

Además, el ’15’ del Valencia aclaró que “cuando salí de Celta no dudé en ningún momento de venir a Valencia, me hacía mucha ilusión venir aquí”.

“Valencia tiene muy buenos jugadores, intentaré ayudarles a que sean mejores a través de pases, asistencia y también al contrario. Esto lo sacamos todos juntos, no solamente un jugador”, complementó.

Incluso, Orellana aseguró estar preparado físicamente para estrenarse este fin de semana con la escuadra que dirige Salvador González. “Me encuentro bien, mañana (jueves) entrenaré con el grupo y después será decisión técnica el jugar o no. Intentaré aportar mi juego aunque sea 10 minutos”, dijo.

El próximo desafío del Valencia será este sábado ante Eibar, en Mestalla, por la vigésimo primera fecha de la liga española 2016-2017, torneo donde los blanquinegros están en un lejano decimoquinto lugar con 19 puntos, sólo seis unidades arriba de la zona roja.

Fuente: biobiochile.cl.