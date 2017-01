Sergio Fuentes, gerente regional de Aguas del Altiplano: “Tarapacá cuenta con la mejor agua potable de su historia”

Aguas del Altiplano inauguró hoy las obras de ampliación de su planta de tratamiento de agua potable Santa Rosa en Alto Hospicio, iniciativa con la cual la compañía finaliza un plan de inversiones por más de $ 7.000 millones (unos US$ 11 millones), que inició en mayo de 2015. Este plan buscaba, entre otros objetivos, duplicar las capacidades de producción –hasta los 560 litros por segundo– e incorporar tecnología de filtración de punta para asegurar el cumplimiento de la nueva y exigente norma de calidad de agua para Tarapacá, que entró en vigor este mes de enero.

A la nueva y última obra de este plan se suman las plantas de Huara, La Tirana y La Huayca, que se incorporaron en 2015, así como inversiones en la unidad El Carmelo (Iquique), todas con el propósito de asegurar la calidad y la disponibilidad del producto.

“Esta planta de abatimiento de arsénico es la más grande de Chile, y con su puesta en marcha, junto a otras que sumamos previamente, el agua potable de Tarapacá consigue un nuevo estándar de calidad”, sostuvo el gerente regional de Aguas del Altiplano, Sergio Fuentes, quien encabezó la ceremonia de entrega del proyecto, a la que asistieron, dirigentes vecinalesde Iquique y Alto Hospicio, así como también autoridades, entre las que destacaron el gobernador(s) de Iquique, Luigi Cioca, y el director regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), José Ponce.

El ejecutivo recalcó: “Nos enorgullece poder comunicar hoy a las familias de Tarapacá la puesta en marcha de estas obras, que no solo vienen a reforzar la disponibilidad futura de agua potable de calidad para Tarapacá, sino que también dejan a esta región con la mejor agua potable de su historia”.

En síntesis, el proyecto –ubicado a dos kilómetros al suroriente de la comuna de Alto Hospicio– consideró la ampliación de las unidades de filtración y tratamiento de lodos existente, destinada a duplicar la capacidad productiva, así como la incorporación de la unidad de ultrafiltración, que servirá de respaldo operativo para contingencias. Esta última entrará en operaciones en los próximos meses.

Solo en inversiones de proyectos de infraestructura orientados a la calidad del agua potable, Aguas del Altiplano ha invertido más de US$ 25 millones entre 2006 y 2014, “lo que va en directo beneficio de la comunidad y posibilita que Tarapacá pueda seguir desarrollándose. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Porque, así como vivir en medio del desierto no es fácil, producir agua potable sana y de calidad en esta región es un desafío complejo… Ha sido un trabajo constante y comprometido, de muchos años de esfuerzo de nuestro equipo para cumplir con lo que nos comprometimos. Y lo hemos conseguido”.

En tanto, el director regional de la SISS, José Ponce enfatizó: “Con todas estas obras, se está logrando una mejor calidad de agua potable, lo que va en directo beneficio de la salud y de la calidad de vida de las familias que residen en esta zona. En este último aspecto, quiero señalar que la calidad del agua potable se controla a través de un procedimiento de muchos muestreos físicos, químicos y bacteriológicos, que nos indican si el agua es apta o no para el consumo humano. En el caso de las localidades de Alto Hospicio e Iquique, estos controles indican que el agua cumple con todas las exigencias normativas, por lo que los vecinos pueden tomar agua de la llave con seguridad…y de esta forma podrán generar un importante ahorro en su presupuesto al sustituir agua embotellada por agua de la llave”.