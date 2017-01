Cámara de Diputados aprueba en general cambio de fecha para la Cuenta Pública

Por 90 votos a favor y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y retornó a la Comisión de Cultura el proyecto de ley (boletines 9741,10728 y 10951) que busca cambiar la fecha de la Cuenta Pública Presidencial, que actualmente se realiza el 21 de mayo.

Lo anterior, debido a que son varias las iniciativas que se presentan con fechas alternativas para generar el cambio.

La idea, según expresaron los parlamentarios, es realzar, por separado, dos hechos históricos y trascendentes que forman parte del alma nacional como son la conmemoración del Combate Naval de Iquique y la cuenta sobre el estado administrativo y político de la Nación que debe rendir al país ante el Congreso Pleno el Presidente de la República.

En ese contexto, el Presidente de la Cámara, diputado Osvaldo Andrade (PS), valoró que exista la disposición en el Parlamento de no hacer coincidir la fecha del 21 de mayo con la Cuenta Pública Presidencial.

“Cuando esto se trató en la Comisión de Constitución, se despejó claramente que este no era un tema de seguridad, sino que estaba vinculado a la necesidad de dar relevancia a ambas fechas en particular y, en consecuencia, que no era sano que coincidieran, pero, sin prejuicio de que se aprobó en general, tenemos varias iniciativas con fechas alternativas, entonces, inevitablemente, esto va a ser visto nuevamente por la Comisión de Cultura en marzo”, señaló.

Por su parte, los legisladores recordaron que en el texto original de la Constitución de 1980 solo se estableció el deber de rendir cuenta una vez al año, pero sin determinar ni instaurar una fecha específica para ello. Luego, en 1990, en la presidencia del Presidente Patricio Aylwin, se retomó esta obligación republicana el día 21 de mayo de cada año, siendo posteriormente consagrada positivamente en la Carta Magna por la reforma del año 2005.

Sin embargo, expresaron que esta fecha gloriosa para nuestro país se ve año a año opacada por la ocurrencia de otro hecho importante y relevante: La Cuenta Pública del Presidente de la República del Estado político y administrativo de la Nación ante el Congreso Pleno.