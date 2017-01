Veraneantes recibieron información sobre autocuidado ante fragata portuguesa

Fomentando la responsabilidad y las conductas seguras entre los veraneantes, la Seremi de Salud de Tarapacá junto a Sernatur y la Gobernación Marítima entregaron recomendaciones de autocuidado ante una eventual presencia de fragata portuguesa en el litoral de la región.

Ezequiel Aldao, quien junto a su familia viajó de San Salvador de Jujuy, Argentina, para pasar sus vacaciones en Iquique, valoró la educación en salud pública realizada en playa Cavancha, recibiendo folletería de fragata portuguesa y cuidado de piel frente a la radiación solar. El trasandino comentó que conocía a esta especie marina, pero desconocía que podría llegar a las costas del norte de Chile.

“La conozco por algunos documentales de la televisión y sé que es peligrosa, así que ya sabía que no había que tocarla. Está bueno que eduquen porque mucha gente no la conoce y la confunde con la medusa común, que pica pero no produce tanta lesión como esta que es más peligrosa y más grande”, declaró.

Por su parte, Dolores Romero, Seremi de Salud (s), explicó que no se ha encontrado fragata portuguesa en la región durante el verano, aconsejando que en caso de avistamiento no hay que tocarla y si está en contacto con la piel se debe lavar la zona con agua de mar para luego acudir al centro de salud más cercano, ya que puede producir irritación de la piel, problemas respiratorios severos e incluso la muerte.

“Como Seremi de Salud estamos entregando un mensaje informativo a la población que hace uso de las playas en este verano, para que conozcan la fragata portuguesa, que es un organismo acuático muy parecido a las medusas y cuyas picaduras pueden ser de alto riesgo”, explicó, detallando además que si se registran más de tres ejemplares en una playa la autoridad sanitaria levanta una prohibición de baño, la cual no impide que el público pueda realizar otro tipo de actividades recreativas en los balnearios.

VIGILANCIA

El gobernador marítimo (s), capitán de fragata litoral, Víctor Gutiérrez, informó que ellos son los encargados de hacer la vigilancia y monitoreo en el borde costero, realizando esta tarea con el apoyo de salvavidas, alcaldes de mar, pescadores y los propios turistas que les pueden comunicar en caso de avistamientos.

De este modo indicó que “en caso de que recibamos información de avistamiento de ejemplares nos hacemos presentes en el sector donde nos indican, determinamos la cantidad de ejemplares que haya en el lugar y en caso de que existan más de tres ejemplares lo hacemos presente a la Seremi de Salud para que adopte las medidas pertinentes”.

TURISMO

Finalmente, Aldo Chipoco, director regional (s) de Sernatur, remarcó que iniciativas como la llevada a cabo en Cavancha transmiten seguridad y confianza a los veraneantes, quienes valoran Iquique y la región de Tarapacá como un destino de alto interés a nivel nacional e internacional.

“Queremos que los turistas vean que es una ciudad segura, que tenemos un Gobierno preocupado de entregar consejos de autocuidado y que vayan aprendiendo de este tipo de cosas, sabiendo que pueden venir a disfrutar de los atractivos como la playa, laZofri, el altiplano y que además en un destino seguro”, concluyó.