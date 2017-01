Nicolás Massú confirma el retorno de Marcelo Ríos al equipo chileno de Copa Davis

Cuatro meses después de la Renuncia de Marcelo Ríos al equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú confirmó esta jornada que el ‘Chino’ se reintegrará al trabajo con la escuadra nacional y lo hará para el siguiente desafío ante República Dominicana.

El exnúmero uno del tenis, respaldó su salida en agosto debido a los problemas que existen en la administración de la federación nacional, los cuales -aseguró- mientras no se arreglen no volvería.

“Si me quedara sería como estar apoyando lo que está pasando. Mientras la federación actual no arregle los problemas que hay, prefiero estar al margen. Voy a esperar hasta que sienta que las cosas se están haciendo bien”, afirmaba el ‘Chino’ apuntando su crítica a Jose Hinzpeter, ex timonel de la Fetech.

Sin embargo la situación quedó atrás y el ‘zurdo’ se reintegrará a los trabajos con los tenistas nacionales de cara a la serie con República Dominicana que se jugará del 3 al 5 de por la Zona I Americana de Copa Davis.

“Chino viaja con nosotros hoy“, confirmó el capitán del equipo nacional.

El presidente de la federación, Ulises Cerda, confirmó lo anticipado por el ‘Vampiro’, asegurando que “el ‘Chino’ vuelve y nos acompañará en República Dominicana”

Sobre el siguiente desafío, Massú explicó que pretenden realizar un gran trabajo de adaptación, por ello viajan varios días antes de los compromisos, sin tomar con gran consideración los anteriores registros frente a los dominicanos ya que “los dos equipos se han reforzado. Están con mejor ranking“, expuso.

“Los partidos pasados son importantes tenerlos en cuenta pero esta es una nueva Copa Davis, por eso nos vamos con mucha anticipación, pues sabemos lo difícil que será el tema de la humedad y el calor“, detalló. Fuente: biobiochile.cl.