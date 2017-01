Lucas Ontivero fue presentado con la “20” en la U y reafirma: “Llego al mas grande de Chile”

Universidad de Chile se empieza a armar de cara al primer semestre de 2017 y confirmó a Lucas Ontivero como su primer refuerzo. Luego de pasar los chequeos médicos y firmar su contrato, el mediocampista argentino de 22 años, que viene de jugar en el Montreal Impacts, fue oficializado en los azules y este miércoles lo presentaron en el Centro Deportivo Azul.

Vistiendo la camiseta “20”, con la que hace algunos años se luciera Charles Aránguiz, el nuevo jugador azul habló de los desafíos que se le vienen en el club y lo que podrá entregarle al nuevo técnico Ángel Guillermo Hoyos. “Vengo a trabajar y a dar mi granito de arena, voy a entregar todo para la U. Sé que es el equipo más grande de Chile y muy contento de haber llegado acá”, comenzó diciendo el nuevo fichaje de los azules.

Luego de irregulares campañas en Europa, Lucas Ontivero recaló en Canadá para afirmarse con el equipo canadiense y explicó que las lesiones le han jugado una mala pasada y le han impedido despegar en su carrera. “Tuve muchas lesiones, por eso no pude jugar. Me siento contento de jugar al fútbol, que para mí es lo mejor del mundo, y tuve pasos por Galatasara y Montreal, club donde jugué y me destaqué. Hace unos años que estaba lesionado y no pude mostrarme bien (…) Me ofrecieron la U y acepté porque me gusta el fútbol que tenía y me gusta el fútbol chileno. Es una linda experiencia y dios quiera que nos vaya bien“, agregó.

Finalmente, sobre la posición que utilizará en la cancha, ya que puede jugar de enganche o extremo, tal como lo venía haciendo en el Montreal Impacts, aún no lo conversa con el técnico Ángel Guillermo Hoyos. “No he hablado mucho con él, sólo me dio la bienvenida. Luego me hablará para saber si prefiere usarme de extremo o de enganche”, concluyó.

