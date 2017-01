Buonanotte quiere el tri y la Libertadores: “La UC debe ir por todos los torneos que juegue”

Diego Buonanotte vive uno de los mejores momentos de su carrera. En un semestre, se coronó con el Torneo de Apertura y la Supercopa de Chile con Universidad Católica, siendo una pieza clave en el mediocampo y colaborando en el gran funcionamiento que alcanzó el equipo de Mario Salas. El volante surgido en River Plate anotó ocho goles en la corona de la UC en el torneo local y va por más en 2017.

El ex mediocampista de Málaga asegura que el club de la precordillera no debe optar sólo por uno de los objetivos del nuevo semestre, que son la Copa Libertadores y el tricampeonato. El volante pone la vara alta y es ambicioso para lo que viene.

“La verdad es que es difícil elegir. Por estar en una institución grande, las dos cosas. Obviamente vamos a ir de a poco. Primer objetivo es el primer partido del campeonato nacional, que es ante San Luis. Y bueno, después veremos para qué estamos. La prioridad son las dos cosas. La Católica, por ser un equipo grande, debe ir por todos los torneos que juegue“, asegura el enganche argentino a El Gráfico Chile.

Buonanotte junto a Nicolás Castillo protagonizó una de las duplas más letales del fútbol chileno en el último semestre, convirtiendo 21 goles en conjunto en el Apertura, pero con la marcha del ariete chileno a los Pumas de México, el Enano deberá acostumbrarse a Santiago Silva, delantero uruguayo que arribó a la UC procedente de Banfield.

“La verdad es que Santiago es un enorme jugador, con una experiencia muy grande. Ha pasado por muchos clubes. Es un jugador muy ganador. No he tenido la suerte de conocerlo, pero me hablaron muy bien de él“, señala el ex Granada.

“Esperemos que nos podamos entender dentro de la cancha. Yo me tengo que adaptar al juego de él y acostumbrarme a los movimientos de él para yo tratar de moverme de la forma contraria a lo que hace Silva, para poder generar los espacios. Ojalá que nos podamos entender y llevar bien”, añade el medallista olímpico en Beijing 2008.

El ex Pachuca también habló sobre las comparaciones del Tanque con Nicolás Castillo y reveló que ambos atacantes tienen diferentes características.

“Tampoco Santiago tiene la edad que tiene el Nico. Tiene 36 años, es un poco mayor, quizás no puede estar para hacer los sacrificios que hacía Castillo. De todas formas es un jugador que nos va a venir muy bien“, afirma el campeón del Clausura 2008 con River Plate.

La convivencia cruzada

El argentino también habló sobre la cohesión interna que existe en el plantel cruzado y asegura que tanto él como los otros extranjeros se sintieron como en casa desde que arribaron al elenco cruzado.

“Lo bueno es que en el camarín todos nos llevamos muy bien, por más que adentro uno tiene más afinidad con uno que con otros. El primer día que llegué nos encontramos con Tito Noir y desde ese día hicimos una amistad muy grande. Pero la verdad es que es muy difícil llegar a un lugar y sentirte cómodo, como que los conoces de toda la vida. A mí me pasó y lo mismo que siento yo lo siente Kalinski y Noir, y seguramente lo va sentir Silva”, afirma.

Además, habló sobre una posible nominación a la selección argentina. Si bien formó parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008, donde anotó un gol a Serbia, el ex AEK Atenas todavía ve lejana una convocatoria.

“Creo que estamos lejos de eso todavía, uno nunca pierde la esperanza, pero hay que enfocarse en los objetivos más cercanos, que es pensar en el club, en la Copa Libertadores y hacer bien las cosas en la UC porque nosotros nos debemos al club. Yo me debo al equipo donde trabajo y hoy me debo a Católica, después si las cosas llegan, bienvenido sea, pero estamos lejos todavía”, cerró.

Fuente: El Gráfico Chile.