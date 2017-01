Arrancaron y robaron busto del exPresidente Allende

Antisociales robaron el busto del ex Presidente Salvador Allende, desde la plazoleta que lleva su nombre. Para estos efectos, los sujetos rompieron el anclaje y arrancaron de raíz la figura, desde el pedestal.

Pero la historia tuvo un buen desenlace por cuanto en breve tiempo, funcionarios de Carabineros detuvieron a uno de los responsables del hecho y junto con ello recuperaron la escultura.

La denuncia la realizó Luis Caroca, presidente de la Corporación de Derechos Humanos y Sitios de Memoria de la Región de Tarapacá.

“Cuando me enteré del atentado, me dirigí de inmediato hasta la plazoleta para indagar sobre el asunto, cuando llegó al lugar, un carabinero de civil, trayendo el busto de Allende, debajo de su brazo y me informó que habían detenido a una persona en torno a este suceso. Les solicité que entregaran la figura a la Municipalidad” dijo Caroca.

La imagen construida en fibra de vidrio, fue encontrada a unos cien metros de la plazuela.

La observar la imagen, Luis Caroca dijo que constató numerosos daños en toda su estructura y que le faltaban los lentes.

“Estas cosas no se pueden permitir. Espero, que la autoridades ejerzan una sanción ejemplar contra los vándalos que ocasionan estos daños. Es que, detrás de cada busto, imagen o monumento que hay en la ciudad hay una memoria que recuerda hechos y vivencias. Algunos causan alegría y otros generan dolor. La Plazoleta que lleva el nombre del ex Presidente Salvador Allende y su busto, fue construido por la municipalidad. Por lo mismo espero que la autoridad se querelle en contra del o los responsables”.

Asimismo, recordó, que en otra fecha ya sufrió un atentado y le robaron los lentes, pero que también le trae a la memoria lo que le ocurrió a la placa que organismos de Derechos Humanos instalaron en avenida Salvador Allende con Sargento Aldea, frente al Regimiento Telecomunicaciones. En el lugar construyeron una placa con los nombres de los detenidos y desaparecidos en el Regimiento Telecomunicaciones. “Hay un proceso en que están involucrados dos oficiales y el cual está pronto a dictar sentencia de los tribunales” recalcó el dirigente social.