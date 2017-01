Subsecretario Aleuy: “Tenemos 124 personas damnificadas por los incendios forestales”

El subsecretario del Interior Mahmud Aleuy tras finalizar el último Comité Operativo de Emergencia (COE) entregó el balance de los damnificados producto de los incendios forestales que afectan a diferentes puntos del país.

Según puntualizó el Subsecretario hasta el momento hay un total de 56 viviendas destruidas por el fuego, 124 personas quedaron damnificadas, 198 personas se evacuaron y 86 se ubicaron en albergues.

“Estamos enfrentando el mayor desastre forestal de este país”, afirmó Aleuy, quien cifró en 178 mil las hectáreas consumidas por el fuego.

Además el Subsecretario se refirió a la polémica generada luego que el ex presidente Piñera y algunos ex ministros cuestionaran el manejo del Gobierno frente a la emergencia.

“No puedo dejar pasar lo impactante que resulta leer un conjunto de opiniones y el clima de opinión pública que se ha ido generando frente a este inmenso esfuerzo que está haciendo el Estado y cientos de chilenos”, expresó Aleuy.

Además el secretario de Estado agregó que “sabemos que éste es un año electoral pero eso no justifica que un ex Presidente, ex ministros y diversos parlamentarios hagan afirmaciones que son falsas y tendenciosas y que el único objetivo que tienen es sacar dividendos miserables ante las catástrofes como éstas que son equivalentes en este país a lo que nos ha pasado como terremotos y tsunamis es muy irresponsable jugar con la opinión pública cuando lo que está en juego aquí son la vida y los bienes de chilenos. Aquí lo que se requiere es resolver los problemas de Chile y enfrentar a quienes juegan con ellos. Este debe ser un momento de unidad del país y debe ser ser el país el que evalúe posteriormente lo que hemos hecho”.

Fuente: 24horas.cl.