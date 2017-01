Giroud valora a Alexis y avisa que “quiere ganar trofeos con nosotros, no creo que quiera irse”

La continuidad de Alexis Sánchez ha sido uno de los temas más importantes de Arsenal en la actual temporada. La dirigencia de los Gunners no han presentado una oferta que satisfaga al delantero nacional para extender su vínculo con el club y su continuidad está en entredicho.

Olivier Giroud, que había sido desplazado de la formación titular por el tocopillano, se ha reencontrado con su mejor versión en el último mes. El francés recuperó la titularidad y ha anotado en los últimos cinco partidos que disputó.

El atacante galo se refirió a la situación de Alexis en Arsenal, que todavía es una incógnita.

“Él quiere ganar trofeos con nosotros, no creo que quiera irse. No quiere referirme demasiado sobre ese tema (su renovación). Necesitamos a Alexis enfocado en Arsenal”, aseguró el ex Montpellier en declaraciones recogidas por ADN.

El francés sería titular junto al chileno en el próximo partido de los Gunners ante Burnley por la fecha 22 de la Premier League el próximo domingo 22 de enero.

Fuente: El Gráfico Chile.