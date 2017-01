Netflix consigue 7 millones de nuevos suscriptores en los últimos tres meses

El crecimiento de Netflix no tiene parangón. La compañía anunció hoy que durante los últimos tres meses del año le dieron la bienvenida a 7.1 millones de nuevos suscriptores en todo el mundo, repartidos entre 1.9 millones en Estados Unidos y 5.1 millones en el resto del globo, según reporta Forbes.

¿Cómo saber si este número es bueno más allá de los millones? En comparación, en el mismo período del año 2015 Netflix sumó 5.6 millones de usuarios, lo que implica un aumento de más de un millón de suscriptores entre un año y otro.

Ahora, sería notable saber cuanta gente da de baja el servicio, aunque considerando la conveniencia, probablemente ese número sea muy menor.

Para mantener a sus usuarios contentos, Netflix anunció que en 2017 agregarán más de 1.000 horas de contenido original a su programación, un aumento bastante importante respecto a las 600 que produjeron en 2016. ¿Lo más reciente? La llegada de Jerry Seinfeld al servicio, pero no con el show que lo catapultó a la fama sino con Comedians in Cars Getting Coffee.

El día que agreguen las nueve temporadas de Seinfeld el mundo será un lugar mejor.

Fuente: fayerwayer.com.