Orellana reconoce error pero ‘repasa’ a Berizzo: “Fue una persona muy desleal conmigo”

La noticia deportiva de esta jornada fue la desvinculación del ‘Poeta’ Fabián Orellana desde el Celta de Vigo, luego de que el propio técnico de la escuadra, Eduardo Berizzo, lo excluyera aduciendo una “falta de respeto” del jugador.

Sin embargo el chileno respondió a la crítica del DT, explicando que el ‘Toto’ generó algo muy grande a raíz de un problema personal que “no fue tan grave”, aunque sí reconoce el error.

“Dice que le falté el respeto a él y al equipo, y no es algo colectivo. Fue algo personal entre él y yo y que él traspasó al lado profesional“, explicó Orellana en entrevista con Emol.

“Como el entrenador no entró en detalles, tampoco quiero entrar en detalles de lo que pasó. Sí tengo que decir que para mí Berizzo fue una persona muy desleal conmigo“, complementó.

El seleccionado nacional explica haberse enterado de esta situación desde hace tres días y lamenta considerablemente que su periodo en el cuadro gallego finalice de esta forma.

“Por toda esta situación. Y por todo lo que yo le he entregado al club. Debo ser agradecido y reconocer que el club me ha entregado mucho a mí, pero que de un día para otro se tome una determinación así, no. Yo supe hace dos o tres días… No me esperaba esta situación, para nada. Me tomó totalmente de sorpresa”, manifestó.

El ex jugador de Audax Italiano insistió en que el problema no debía terminar de esta forma, además de aclarar que quiso arreglar sus diferencias con el estratega trasandino.

“(Falta de respeto) inaceptable no. Y no es la primera vez que tiene problemas con algún jugador (…) Cuando intenté pedir disculpas a él, personalmente y delante de todo el grupo, y también a mis compañeros, no me dejó hablar“.

Orellana descarta haberle recordado algún problema personal al adiestrador, pues dice que “no tengo esa confianza” y espera decidir con calma su futuro deportivo, el cual hace cuatro meses tenía bastante claro tras una extensión de contrato con el Celta.

“Tengo contrato con Celta y veré con calma qué pasa en estas dos semanas para tomar una decisión. Mientras, tengo que entrenar con el equipo, pero sin que me consideren (…) Me gustaría quedarme en el Celta, pero me cerraron las puertas. Si me tengo que ir, me iré de una manera que no quería“, señaló.

Fuente: biobiochile.