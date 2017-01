PDI detiene a líder de banda que robaba a turistas

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Iquique, de la PDI, conforme a una investigación desarrollada junto a la Fiscalía Local de Iquique, logró individualizar a un sujeto de 20 años que era líder de una banda criminal dedicada a robar a distintas personas en la ciudad, principalmente turistas extranjeros, actividad ilícita que desarrollaba junto a otros dos sujetos, quienes la semana pasada fueron detenidos por los efectivos policiales de esta brigada especializada de la PDI, los que actualmente se encuentran en prisión preventiva.

De acuerdo a los medios de prueba obtenidos en el proceso investigativo, se logró obtener una orden de aprehensión para el sujeto en cuestión, con la cual los detectives luego de practicar diversas diligencias policiales lograron ubicarlo y detenerlo en un domicilio de la comuna de Alto Hospicio, no obstante, al momento de su detención el imputado al percatarse de la presencia policial, se intentó fugar a través de los techos y sitios colindantes al inmueble en el cual se ocultaba. Al momento de su detención, a la revisión de sus vestimentas se le encontró un aparato electrónico el cual era la herramienta tecnológica que utilizaba la banda para cometer los delitos, ya que con éste desactivaban alarmas y cierres centralizados de vehículos de diversos modelos y marcas, logrando hurtar o robas especies que estos mantenían en su interior.

El imputado, fue identificado como M.G.P., de nacionalidad chilena, quien mantenía antecedentes policiales y por instrucción del fiscal de turno, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Iquique, para la correspondiente audiencia de control de detención.

Respecto a este procedimiento, el Jefe (S) de la BIRO Iquique, Comisario Pablo Pincheira, manifestó: “Tras un proceso investigativo desarrollado por nuestra brigada especializada en la investigación de delitos de robo, junto al Ministerio Público, logramos recopilar los medios de prueba necesarios que permitieron obtener una orden de aprehensión y posterior detención del líder de una banda criminal, dedicada a perpetrar delitos contra la propiedad y las personas, cuyos blancos principalmente eran turistas que visitan nuestra ciudad, valiéndose además esta organización criminal de un aparato electrónico el cual les permitía desactivar seguros y alarmas de vehículos, objeto que será remitido a la Sección de Electro Ingeniería de nuestro Laboratorio de Criminalística para su correspondiente peritaje”.

La PDI hace un llamado a los turistas a mantener medidas de autocuidado, como por ejemplo no transitar por lugares desolados y que no conocen, mantener siempre a la vista sus artículos de valor, como cámaras fotográficas, celulares, etc., y no dejar bolsas con compras, maletas o bolsos al interior de los vehículos. Por último, si usted es víctima de un delito de robo, o extravío de sus documentos (ciudadanos extranjeros), contáctese con la PDI a través del fono 134, o bien acérquese a un cuartel policial, éstos se ubican en Av. Salvador Allende N° 2901 y Barros Arana N° 1099, ambos en la ciudad de Iquique, donde podrá cursar la correspondiente denuncia, allí además le orientarán, ya que esta policía, cuenta con personal experto en el área de Robos y Migraciones.