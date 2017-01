La negociación por Ángelo Sagal se estanca a la espera de una mejor oferta de la U

El interés de Azul Azul por fichar al delantero de Huachipato, Ángelo Sagal, como su primer refuerzo para la próxima temporada fue confirmado públicamente el pasado miércoles, en la presentación de la nueva camiseta de la Universidad de Chile.

Una atracción que se tradujo en avanzadas negociaciones de la U con el cuadro de Talcahuano, que incluyó una primera oferta de US$ 550 mil por el 50% de la carta del seleccionado chileno. Pese a eso, en la Usina no convenció ese ofrecimiento y pidieron US$ 200 mil más para que los laicos se llevaran a uno de los futbolistas que más quieren en el Centro Deportivo Azul para el equipo de Ángel Guillermo Hoyos.

A pesar de eso, en Huachipato no han tenido novedades acerca de una nueva propuesta por parte de la concesionaria que controla a la U, pero están convencidos de que los azules harán una nueva oferta debido a la fuerte disposición que han presentado los laicos para que se cierre esta operación.

La idea imperante en La Cisterna es que, además de Ángelo Sagal, también se pueda incorporar un nuevo defensor y también un volante ofensivo que pueda liberar a Gastón Fernández de la opción de ser el mediocampista de creación del equipo azul. Todo esto sumado a los regresos del préstamo de Leandro Benegas y Gonzalo Espinoza, además de la asunción al primer equipo de juveniles como Iván Rozas.

Con un extenso diagnóstico sobre el plantel de la U, Hoyos tendrá un examen final este fin de semana, cuando los universitarios enfrenten sus partidos amistosos contra La Serena el próximo viernes 13 de enero (19:15 horas), y a Belgrano de Córdoba el domingo 15 de enero (19:15 horas).

Fuente: El Gráfico Chile.