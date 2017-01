Teletón Iquique llama a prevenir accidentes en playas y piscinas

Para prevenir accidentes en playas y piscinas: · No olvide que los niños siempre deben estar acompañados por una persona adulta en playas, ríos, lagos y piscinas. · Como precaución, es importante instalar rejas o protecciones alrededor de las piscinas para controlar el ingreso. · Si sus hijos están jugando cerca de la piscina, evite que corran por el borde o que realicen juegos bruscos. · No pierda de vista a sus hijos, mientras juegan o nadan en lagos, ríos, el mar o incluso en una piscina plástica. · No tirarse piqueros y evitar los saltos desde alturas como árboles, miradores, roqueríos, etc. · En las playas, elija lugares para para bañarse que no tengan bandera roja. · En casos de paseos por el mar, lagos o ríos, utilice chalecos salvavidas. · Si se ves enfrentado a un accidente por inmersión o caída al agua, busca ayuda inmediatamente llamando a emergencias. Si la persona ya se accidentó: · No mover al accidentado hasta inmovilizar el cuello. Si esta inconsciente asumir que puede tener fractura cervical hasta que se demuestre lo contrario. · Siempre moverlo en bloque entre varias personas. · Tranquilizarlo y acompañarlo, hasta que llegue ayuda médica. · Darle la información relevante. Es decir, qué se está haciendo, dónde irá etc. No corresponde emitir opiniones de diagnóstico al paciente en ese momento.