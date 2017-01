Director del SII asegura que no se detectaron ilícitos en negocios de Bancard

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza participó en la comisión investigadora del Congreso que busca determinar si existió alguna irregularidad en las inversiones de Bancard en Perú, donde se vincula al expresidente Sebastián Piñera.

El objetivo de la comisión era consultar a Barraza por temas del ámbito tributario y si existía algún ilícito en la inversión realizada por Bancard, situación que fue descartada por el director del servicio, consigna La Tercera.

Barraza ante las preguntas de los parlamentarios aclaró que en la conformación de la filial en Islas Vírgenes de Bancard no existió ningún acto ilícito. “Respecto a la creación de esta sociedad por parte de la empresa Bancard en las islas Vírgenes Británicas, se informó oportunamente al SII y se justificaron las inversiones para efectos de hacer esa apertura”, aseguró.

Además indicó que “cuando una empresa chilena que invierte en un paraíso fiscal, y le informa al SII respecto de esa inversión, la empresa está cumpliendo con la normativa”.

Respecto a eventuales irregularidades en las operaciones realizadas en el extranjero por parte de Bancard, el director del SII aseguró que “desde el punto de vista tributaria, que es el ámbito de nuestras facultades, esta operación cumplió con la normativa. El que existan otras irregularidades o no, no me puedo manifestar respecto a eso, pero esta operación cumplió con lo que la norma exige”.

Fuente: 24horas.cl.