Pizzi: Estoy sorprendido con el nivel de Eduardo Vargas, es impresionante

El director técnico de la selección chilena Juan Antonio Pizzi conversó este martes en conferencia de prensa en la previa del viaje a la China Cup, asegurando que está sorprendido por el nivel que ha mostrado en los entrenamientos Eduardo Vargas.

“Estoy sorprendido esta semana con el nivel que tiene, es impresionante. En los entrenamientos está en un muy buen momento de forma. Tiene cualidades supremas para ser un grandísimo delantero”, aseguró el santafesino.

“Siempre ha representado lo que pretendemos. Me gustaría que tuviese un club y rindiera incluso un poco menos que acá para destacarse”, complementó.

Sobre Vargas, además, Pizzi ratificó que será el segundo capitán en la China Cup por detrás de Jean Beausejour. “Soy partidario de que los jugadores determinen a sus líderes. En esta oportunidad lo designamos nosotros porque la convivencia fue muy corta. Primero es Beausejour, segundo Vargas y tercero (José Pedro) Fuenzalida”.

En cuanto al certamen en el que Chile debuta el 11 de enero, apuntó: “El tenerlos en ‘Pinto Durán’ ya me da mucha información. Ya estoy satisfecho con lo que nos propusimos. Eso no quita que la intención sea ir a ganar la China Cup. Tenemos las armas para hacerlo”.

“Tratamos de conformar la mejor lista para enfrentar este torneo que para nosotros es importante. La planificación la venimos realizando desde unos meses atrás, desde que nos confirmaron que vamos a participar”, agregó.

Además, se refirió al duro viaje y a los futbolistas elegidos para el torneo. “Hicimos consultas con muchos jugadores que no están en el medio chileno porque no es fecha FIFA. Decidimos ir por Nueva York para que los jugadores puedan descansar en la noche. Estamos satisfechos por la calidad del entrenamiento que hemos tenido y llegaremos en buenas condiciones”, expresó.

A la espera de Martín Rodríguez

Juan Antonio Pizzi también fue consultado por Martín Rodríguez, asegurando que el jugador viajó a México para sellar su llegada a Cruz Azul, pero que aún sigue siendo parte de la lista para la China Cup, algo que se resolverá en las próximas horas.

“Le dimos autorización para que resuelva su futuro. Estamos a la espera de que nos informe cuál es su decisión o los pasos a seguir en su carrera y de ahí veremos qué hacemos. Sigue estando contemplado para el viaje a China”, aseguró.

En caso que el jugador no pueda jugar el certamen asiático, Pizzi adelantó que “de no ir él no se va a incorporar ningún otro jugador”.

Otro tema que tocó el DT fue la situación de Gonzalo Jara y Esteban Paredes: “Ambos vinieron a la convocatoria. Tuvimos reuniones con los médicos. A Esteban se le hizo un estudio ese mismo día y se determinó que no estaba en condiciones y Jara no podía pisar con normalidad. La decisión fue nuestra”.

Los rivales en la China Cup

El entrenador de la selección chilena también se refirió a los rivales de la Roja en la China Cup, elogiando, principalmente a Croacia, rival del debut el próximo 11 de enero.

“Croacia está entre las 15 ó 20 equipos más fuertes del mundo. Siempre el fútbol croata ha sido una gran cantera. Hay muchos chicos jóvenes. Para nosotros también será una prueba enfrentarnos con futbolistas de los que no tenemos grandes referencias”, expuso.

En cuanto al local, aseguró: “China tiene entrenador de primer nivel y están tratando de insertarse en el primer orden mundial con mucho poder económico. Y jugar en casa los fortalecerá”.

Por su parte, advirtió que “Islandia participó como revelación en la última Eurocopa, pero sólo estarán cuatro o cinco de ellos”.

Llegada de chilenos a México y el recambio

Juan Antonio Pizzi también tuvo palabras para la masiva llegada de futbolistas chilenos a México en el último tiempo, algo que calificó de buena forma por la competitividad del torneo.

“El nivel del fútbol chileno y de estos futbolistas ha sido valorado por el mundo entero y los mercados que tienen chances económicas de fichar jugadores de primer nivel se fijan en ellos. La liga es competitiva, hay 8 ó 10 equipos muy fuertes. El sistema de competencia hace que siempre haya muchos equipos con opciones de ser campeón. A todos les vendrá muy bien”, expuso.

Además, se refirió a la integración de nuevos jugadores a la nómina de la Roja. “Todos han mostrado muy buena actitud. No les pedimos más de lo que creemos que pueden dar. Nos ilusiona la posibilidad de verlos con la camiseta de la selección y que sientan lo que es representan al país”, expresó.

“No es necesaria la palabra recambio. Todo el proceso que queremos llevar es paulatino y viendo las posibilidades. Hemos incluido en 2016 jugadores que no eran tan asiduos y que ahora se acercan mucho al nivel óptimo”, agregó.

Finalmente aseguró tener “metas en mi vida y el 2017 forma parte del camino. Trato siempre de disfrutar lo que hago, ser feliz, honesto. Hemos tenido un año pasado donde en un contexto de dificultad estuvimos a la altura de las aspiraciones”.

