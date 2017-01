PlayStation estrena video con los juegos que saldrán este 2017

Para dar inicio al año 2017, Sony estrenó un video donde muestra los juegos exclusivos que saldrán este año para su consola PlayStation 4.

Aunque hay varios que aún no cuentan con una fecha exacta, esperados títulos como “Persona 5”, “NieR: Automata” y “Dreams” aparecen en el video, dando inicio así al periodo de espera por parte de los jugadores para probarlos.

Una de las revelaciones del video fue la aparición de “Detroit: Become Human”, el nuevo videojuego de Quantic Dream, creadores de “Heavy Rain”, cuya fecha no había sido anunciada, pero cuya aparición en el video podría indicar que saldrá este nuevo año.

Uno de los grandes ausentes fue “The Last of Us Part II”, despejando las dudas sobre su salida este año y confirmando que el lanzamiento será como mínimo el 2018.