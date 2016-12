Bachelet descarta seguir en la política chilena cuando finalice su mandato: “Ya es suficiente”

La presidenta de la República, Michelle Bachelet, descartó seguir ligada a la política chilena una vez que termine su periodo presidencial en 2018.

“Está absoluta y totalmente descartado continuar en la política chilena, desde el punto de vista de cargos de representación. Ya es suficiente“, dijo la mandataria en entrevista con diario La Tercera.

Sobre el rumbo que tomaría su vida al llegar esa fecha, prefirió no asegurar algo concreto.

“La otra vez yo dije que me iba a dedicar a ser abuela y me fui a Nueva York”, recordó en alusión al término de su primer mandato, cuando asumió el liderazgo de ONU Mujeres y se trasladó a Estados Unidos.

También, abordó el machismo que se vive al interior del mundo político, opinando que existe sesgo y que en general se valora de distinta manera a las mujeres y a los hombres.

“Por ejemplo, lo he visto en discusiones de ministros. De repente, una ministra empieza a discutir, y a lo mejor está equivocada, pero los colegas se desesperan y le dicen “espérate” y empiezan ellos a hablar. Cuando hay un hombre que se equivoca o que no lo hace bien, puede haber crítica. Pero cuando es la mujer, hay una crítica distinta. No me atrevo a ponerle calificativo, sino que distinta. Hay sesgo”, sentenció.

Caval

Si bien al ser consultada por el Caso Caval, -en que está involucrada su nuera, Natalia Compagnon-, no profundizó en detalles, sí desmintió algunos rumores que surgieron.

“(…) Que yo era débil, que estaba deprimida, que estaba tomando medicamentos, que estaba enferma. Todo eso era mentira. O sea, por supuesto pude haber estado triste, pero no estaba en la categoría que se me estaba describiendo. Y curiosamente, y por eso digo que el sesgo es interesante, porque yo después tenía reuniones con alguna gente que me decía “oiga, pero usted está bien. ¿Pero usted sabe de todos estos temas?…”, dijo.

Maternidad

Durante la entrevista con el matutino, se le planteó el análisis sobre el cuestionamiento que enfrentan las mujeres en política respecto a la compatibilidad de su responsabilidad laboral con sus roles familiares.

Ante ello, sostuvo: “Eso les pasa a todas las mujeres trabajadoras también. Las mujeres que trabajan y hacen turno. De alguna manera, la sociedad las castiga moralmente. Que abandona la casa, que deja a los niños. Para la mujer, en general, insertarse en el mundo laboral y, por ejemplo, aspirar a ser gerente, si no se dedican todo el tiempo del mundo, no tienen alternativa de subir, porque se les exige sin tomar en consideración (lo demás)”.

