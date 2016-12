Cineasta chileno anuncio rodaje de filme de terror en Iquique y Humberstone

Entre 20 febrero y el 20 marzo se rodarán escenas de la película “Contra el Demonio” en la ciudad de Iquique y ex salitrera Humberstone.

Se trata de una cinta del director de cine y televisión, José Zuñiga, director, guionista y productor ejecutivo del proyecto. La película será protagonizada entre otros, por Antonia Zegers, Julio Milostich, Simón Pesutic, Agustín Moya y Solange Lackington, además integran el reparto, Fernanda Finsterbuch, Diego Martínez y Juliana Zegers. La obra será estrenada a finales del año 2017. De hecho, el teaser tráiler de la obra ya está en las redes de facebook, instagram y tweeter.

Zúñiga estudió cine y su primera producción fue la película “Fuerzas Especiales”. La nueva cinta es de terror, pero completamente distintas a las que se conoce.

“Lo que pasa es que estudié cine y una de mis motivaciones es que me gustaban mucho las películas de terror como las películas “El Exorcista!, “Martes 12”, “Jason”, etcétera. Pero cuando egresé me puse a trabajar y llegué a la televisión para dirigir durante varios años “El Club de la Comedia”. Ahora estoy en mi segunda película. La trama es el caso de una familia que llega a una casa donde ocurren cosas misteriosas, como sobrenaturales. Hay como una especie de demonio que se mete dentro del cuerpo de la familia y hay que realizar une exorcismo” apuntó el cineasta, a quien le consultamos más detalles del guión y del por qué pensó en Iquique y en la pampa de Tarapacá para realizar locaciones..

“La historia comienza en Santiago pero después la familia se traslada a otra región que podría ser Iquique. Esto porque si uno ve películas de terror lo típico es un bosque, un lago. Yo quiero que sea al revés, que esta familia se venga a Iquique para aprovechar la playa, el desierto ir a hacer algunas escenas en humberstone”.

Recordó que del cine chileno hay un par de películas de terror una del director Jorge Olguín pero que también hay otro producto que se llama Pablo Illanes. Le preguntamos cuál es la diferencia.

“La diferencia de mi película con la de ellos es que hacen películas como del submundo, películas de terror, pero que no son de público masivo sino que de cine arte, no se conectan mucho con la audiencia. Mi idea es que todo el mundo vaya al cine. Yo vengo del mundo de la televisión. A mi me gusta que mientras mas gente vea mi película tanto mejor. El elenco de mi película es súper importante. Nos hemos preocupado como producción de encontrar actores y actrices consagrados, con premios internacionales”.

Recordó que la protagonista es Antonia Zegers, actriz que el año pasado ganó un festival en Chicago y que ha trabajado en todas las películas de Pablo Larraín.

En tanto, la actriz iquiqueña Ayleen Sánchez tiene larga trayectoria en el cine y en el teatro. Ella participó en la cinta “Fuerzas Especiales” en un rol de detective. “Yo partí hace muchos años haciendo “Pasiones”, además estuve realizando programas en Mujeres, elenco del formo parte de manera estable. También ha actuado en Morandé con Compañía e hice capítulos de “Infieles”. También he venido a Iquique con obras de teatro y comedias con Garcia-Huidobro, Gonzalo Robles, actuando en el hemiciclo del Teatro Municipal” dijo Ayleen.

Vale consignar, que al cierre de esta edición el director de cine, José Zúñiga nos informó que contarán con el apoyo de la Municipalidad de Iquique, tras una reunión con el alcalde Mauricio Soria.