Ya es oficial: Mark González se convirtió en el primer refuerzo de Colo Colo para el 2017

El volante ofensivo Mark González se convirtió en el primer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2017.

El jugador formado en la UC estampó su firma y hasta posó con la camiseta del ‘Cacique’. De esta forma, Mark ocupará el lugar dejado por Martín Rodríguez de cara a un exigente año 2017.

Y es que recordemos que los ‘albos’, además de los torneos nacionales, deberán jugar la Copa Chile, la Supercopa nacional y la Copa Libertadores.

Colo Colo será el octavo paradero del jugador de 32 años en su carrera, tras la UC, Albacete, Real Sociedad, Liverpool, Betis, CSKA Moscú y Sport Recife.

Mark González se sumará a los trabajos dirigidos por Pablo Guede el martes 3 de enero, en el inicio de la pretemporada.

“Él está en muy buen estado físico. Ha venido trabajando con el profesor Bonini en los últimos dos meses y está muy entusiasmado con el proyecto de Colo Colo”, afirmó Aníbal Mosa.

El timonel ‘albo’ además confirmó la cláusula impuesta por el club a González para renovar por un segundo año con el cuadro de Pedrero.

En tanto, el jugador afirmó que “estoy contento, es un desafío más en mi carrera. Tengo ansias de comenzar luego. Sé lo que es llegar a un equipo grande en Chile. Espero que sea un gran año personal y grupal y esperamos cumplir los grandes desafío”.

“Mi salida de Sport Recife no fue por lesión, pero no puedo hablar en detalle lo que realmente pasó por el contrato. Sólo fue por un tema de adaptación futbolística. Estoy bien, sigo entrenando, estuve con la selección y me mantuve físicamente”, complementó González.

Finalmente, ‘Chico’ Mark tuvo un mensaje para los hinchas de Colo Colo: “Solamente puedo asegurar que siempre doy el cien por ciento donde estoy. Siempre doy lo mejor por el bien del equipo”, concluyó.

