TARAPACA: Entregan testimonios de reinserción laboral en cierre de Programa Calle

Con mucha emoción, Nicolás M., 28 años, cuenta las horas para iniciar su trabajo con contrato. El joven, quien ha estado por años en situación de calle, ahora tendrá un sueldo y un contrato que cumplir, pues trabajará en un puerto seco de Alto Hospicio.

El es junto a José Manuel C. quien se encuentra en Paine, Región Metropolitana, trabajando como operador de cargador frontal, uno de los egresados del programa de acompañamiento social y socio laboral que ejecutó la Fundación para el Trabajo UNAP y que fue financiado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Ambos fueron parte de una emotiva jornada que vivieron más de 30 participantes en el programa quienes disfrutaron de una fiesta navideña organizada por el equipo de profesionales de la Fundación, la cual contempló la entrega de certificados a diez de ellos por cumplir las expectativas del programa, los que fueron entregados por la seremi de Desarrollo Social de Tarapacá, Mariela Basualto y el director de la organización universitaria, Rodrigo Guagama.

Nicolás agradeció el apoyo y destacó que “trabajaré limpiando y manteniendo vehículos, por lo que recibiré un sueldo y me van a pagar imposiciones. Estoy muy contento porque tengo un pasado difícil, porque no fue fácil buscar trabajo y acá me ayudaron harto, donde tuve apoyo de la psicóloga del programa y estoy feliz. Yo le digo a quienes están en una situación de calle les diría que se puede y yo soy una prueba de ello”.

La actividad contó con la presencia de la totalidad de los usuarios del programa, profesionales de la Seremi de Desarrollo Social, y directores de la Fundación UNAP.

La seremi Mariela Basualto destacó que “con el ejemplo de Nicolás vemos que todos los esfuerzos para que las personas en situación de calle son necesarios y los seguiremos haciendo porque son necesarios y justos, para que vuelvan a reinsertarse en la comunidad”.

Los beneficiarios aprovecharon la instancia para contar sus experiencias de vida en el programa, y agradecer a los profesionales y a la Seremi de Desarrollo Social que les dan la oportunidad de comenzar una vida nueva, tras rescatarlos de la calle.

El Programa Calle es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y administrado por un equipo multidisciplinario de la Fundación para el Trabajo UNAP, que funcionó en la sede vecinal y club deportivo Unión Morro, recibiendo el apoyo de su dirigencia.