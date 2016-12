Lucía Hiriart y platas de CEMA: “Por mí no pasaba ni un centavo”

En declaración prestada el pasado 14 de diciembre ante el ministro Guillermo de la Barra Lucía Hiriart negó que los dineros de la venta de inmuebles de CEMA Chile hayan sido traspasados a su patrimonio personal, esto en el marco de la investigación tras la denuncia por malversación de caudales públicos presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Según consigna El Mercurio, la viuda de Augusto Pinochet pasó por un interrogatorio de dos horas en su residencia, en el cual declaró en calidad de inculpada.

En la primera parte de la diligencia Hiriart contó cómo se hizo cargo de Cema Chile en 1973 y que durante la dictadura el Estado aportó bienes raíces para su funcionamiento, pero que no se acuerda de cuántos fueron. También sostuvo que, pese a ser la esposa de Pinochet, la institución que ella presidía no era la que recibía más fondos gubernamentales. Y en cuanto a la venta de inmuebles, manifestó que era una decisión de la dirección para pagar sueldos y otros gastos, y que no era ella sino el administrador y el fiscal de CEMA quienes veían las finanzas.

“Ello (las ventas de inmuebles) se llevó a cabo para poder financiar las actividades de CEMA-Chile; todos los dineros producto de esas ventas volvieron al patrimonio de Cema Chile. Nunca se distrajeron esos dineros para fines particulares, ni míos ni de mis familiares. Tampoco para algún integrante de la junta directiva. Todos los dineros fueron enterados a Cema-Chile. Por mí no pasaba ni un centavo”, declaró al ministro Guillermo de la Barra.

Hiriart también declaró que “si los bienes raíces que actualmente posee CEMA no están siendo utilizados para los fines de la fundación, pienso que sí podrían ser devueltos al Estado, o alguno de ellos, porque creo que existe todavía un voluntariado importante que todavía quiere seguir trabajando en CEMA Chile. En lo personal me gustaría que el Estado contribuyera con CEMA Chile, tal como lo hace con otras instituciones de voluntariado”.

Además, consultada por un aporte de 50.000 dólares que le entregó la fundación cuando su marido estaba detenido en Londres, en 1999, Hiriart dijo que “no lo necesitaba y fue devuelto íntegramente. En todo caso, yo jamás lo solicité”.

