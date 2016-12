Tribunal de Rumania decreta arresto preventivo por 30 días contra Rafael Garay

La Corte de Apelaciones de Brasov, en Rumania, confirmó esta tarde que Rafael Garay deberá estar bajo arresto preventivo durante 30 días.

El ingeniero comercial dejará su hogar en donde cumplía la medida cautelar hace 40 días debido a las investigaciones que lo ligan a posibles estafas, cuyo perjuicio ascienden a los $1.800 millones.

Las autoridades rumanas iniciaron el procedimiento luego de que en Santiago se concretaran los trámites necesarios para extraditar al autodenominado economista.

El inversionista deberá estar en una cárcel especial de Brasov, debido a que él no ha cometido ningún delito en la nación aludida, por lo que se mantendrá en dicho recinto a la espera de que se revise su extradición en Santiago.

Recordar que Garay fue formalizado en ausencia en noviembre pasado por, supuestamente, haber estafado a decenas de ex socios de su empresa Think & Co.

