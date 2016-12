Esteban Paredes y Gonzalo Jara son baja en la Roja para la China Cup

Malas noticias para el técnico Juan Antonio Pizzi. En el primer entrenamiento de la Roja de cara a la China Cup, se confirmaron las bajas por lesión de Gonzalo Jara y Esteban Paredes.

La información que adelantó 24Horas, fue confirmada por la ANFP a través de un comunicado donde establece que ambos jugadores fueron liberados de la convocatoria.

Respecto a Paredes, detallan que “la decisión fue adoptada debido a que el jugador de Colo Colo presentó una lesión muscular de bíceps femoral izquierdo, que por evolución clínica y control de imágenes, su tiempo de recuperación es superior al ciclo de preparación”.

En tanto sobre Gonzalo Jara informaron que “el deportista de Universidad de Chile presenta una herida cortante en el pie izquierdo, que requirió aseo y sutura y que limita la práctica deportiva por un periodo que excede la preparación para el torneo en China”.

Chile debutará en la China Cup ante la selección de Croacia el próximo 10 de enero, mientras que la selección anfitriona chocará ante Islandia un día antes. Fuente: 24horas.cl.

Programación

Partido 1 – 10 de enero – 20:00 horas – China vs. Islandia.

Partido 2 – 11 de enero – 19:35 horas – Chile vs. Croacia (08:35 am horas de Chile)

Partido 3 – 14 de enero – 15:35 horas (de China): Disputa por el tercer lucar.

Partido 4 – 15 de enero – 15:35 horas (de China): Final de la China Cup.