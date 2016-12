Destacan a estudiantes de colegios municipalizados que superan 800 puntos en la PSU

Josefa Ahumada y Carlos Antio llegaron hasta el edificio consistorial para saludar al alcalde Mauricio Soria, quien los felicitó luego de superar los 800 puntos en la prueba de selección universitaria.

Ambos estudiantes obtuvieron los mejores promedios en sus respectivos colegios, Liceo Bicentenario Santa María y Liceo Violeta Parra, lo que les permitió sumar 850 puntos en el ranking.

Asimismo, Antio alcanzó 783 puntos en ciencias, siendo el máximo puntaje regional, mientras que Josefa ahumada consiguió 680 en la misma asignatura.

“Siempre he estado en el mismo colegio y eso igual me ayudó a crear más lazos. Además, el arte facilitó el aprendizaje entre nosotros porque tenemos otra conexión”, dijo Ahumada.

Ampliando horizontes de desarrollo

En reunión con el Edil, Ahumada precisó que estudiará Química y Farmacia en la Universidad de Chile, en tanto que Antio se inclinará por la Medicina en la Universidad de Chile o en la Universidad Católica del Norte.

“Cuando me llamaron para decirme que era puntaje regional, lo quise creer a medias porque podía ser una broma. Después me contactaron de un diario para entrevistarme así que ahí recién me di cuenta que era verdad”, recordó Antio.

El triunfo de estos dos estudiantes les mereció elogios por parte de representantes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (CORMUDESI), particularmente de Gladys Matus, Jefa del Departamento de Educación, quien asoció estos avances al incremento de la dotación de profesionales y las nuevas metodologías incorporadas al ciclo de enseñanza.

“Esto comprueba que estamos haciendo las cosas bien; que tenemos un programa de educación importante y que, de a poco, vamos avanzando. También, quiero resaltar que dentro de los 6 colegios, hay dos alumnos que son de los nuestros y eso nos tiene bastante contentos”, declaró Matus.

Modelo educativo que funciona

Asimismo, Ernesto Alvarado, Director del Liceo Artístico Violeta Parra, expresó su orgullo, felicidad y satisfacción por el logro. “Nos permite estar en lugares destacados a nivel regional y eso es gracias a la labor que cumplen nuestros profesores”.

Finalmente, Ronnie Vega, Director del Liceo Bicentenario, instó a padres y apoderados para confiar en la gestión que realizan.

“Nuestro proyecto va muy bien encaminado. De hecho, este año hubo una gran demanda para entrar a nuestro Liceo, quedando más de 500 estudiantes sin matrículas”, aseveró Vega.

Los positivos resultados que lograron Josefa Ahumada y Carlos Antio se suman a los que consiguieron otros colegios como el Hispano Británico, Academia Tarapacá, María Auxiliadora y Colegio Humberstone.