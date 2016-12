Muere el cantante británico George Michael a los 53 años

A los 53 años, murió el cantante británico George Michael murió hoy, en Oxfordshire, Inglaterra, según informó la agencia Press Association (PA) en base a declaraciones de su manager.

“Con gran tristeza podemos confirmar que nuestro amado hijo, hermano y amigo George falleció de manera pacífica en su hogar durante la Navidad”, declaró su representante. Según informa BBC Mundo, “La policía indicó que no se registraron circunstancias sospechosas en torno a su fallecimiento”.

Michael, cuyo nombre verdadero era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de cien millones de discos a lo largo de su carrera durante cuatro décadas.

Su primer simple como solista, “Careless Whisper”, fue lanzado cuando aún estaba en el dúo y vendió cerca de seis millones de copias en todo el mundo. dos veces ganador del Grammy, como solista, vendió más de cien millones de discos en todo el mundo a partir de 2010.

Su álbum debut como solista de 1987, “Faith” vendió más de 20 millones de copias. En 2004, Radio Academy nombró a Michael como el artista más tocado en la radio británica entre el período de 1984-2004. El documental “A Different Story”, que fue lanzado en 2005, mostró su vida personal y carrera profesional.

En 2006, George Michael anunció su primera gira en 15 años. La gira “25 Live” fue una enorme empresa mundial por parte de Michael que se extendió por tres giras individuales a lo largo de tres años (2006, 2007 y 2008).

Michael participó en el proyecto de Bob Geldof, Band Aid, poniendo la voz para la canción “Do They Know It’s Christmas”, una suerte de versión británica de “We Are the World”, y donó las utilidades de “Last Christmas/Everything She Wants” a la caridad.

El mundo artístico se mostró conmovido por la muerte de George Michael y expresó su dolor en las redes sociales.

Elton John publicó una foto en Instagram y junto a ella escribió: “Estoy en un profundo showck. He perdido a un amigo querido, el alma más amable, la más generosa y un artista brillante”. Además, les manifestó sus condolencias a la familia y a los fans del músico británico.