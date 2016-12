Ley Reservada del Cobre es divulgada al público tras más de 40 años en secreto

Tras más de 40 años mantenida en rígido sigilo, este jueves la Ley Reservada del Cobre dejó de ser secreta. Esto ya que fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 20.977, la que, a su vez, exige la publicación de la Ley N° 13.196, donde se establece el mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas.

El controvertido documento cuenta con ocho artículos, siendo que el primero constituye su núcleo al estipular que “el 10% del ingreso en moneda extranjera determinado por la venta al exterior de la producción de cobre, incluidos sus subproductos, de la Corporación Nacional del Cobre de Chile y el 10% del valor de los aportes en cobre al exterior que efectúe dicha Corporación, deberán ser depositados por el Banco Central de Chile en moneda dólar de los Estados Unidos de América, en la Tesorería General de la República, con el objeto de que el Consejo Superior de Defensa Nacional cumpla con las finalidades de la ley Nº 7.144”.

La Ley N° 7.144 determina la creación del Consejo Superior de Defensa Nacional, y la ley determina que los mencionados porcentajes de ingresos deben ir destinado a las Fuerzas Armadas.

Además, el texto menciona que “a solicitud del Consejo Superior de Defensa Nacional, la Tesorería General de la República deducirá hasta la cantidad de US$ 3.350.000,00 (tres millones trescientos cincuenta mil dólares), en cada año, de los ingresos efectuados en las Cuentas de Reserva de cada institución, valores que depositará en una cuenta a nombre de dicho Consejo Superior, la que se denominará “Cuenta Reserva Nº 9.154 – Ley Nº 13.196”.

Históricamente, dicha legislación ha sido criticada por diversos motivos. Entre ellas que genera un gravamen desigual a Codelco, ya que no exige la destinación de ingresos de mineras privadas, que no se presentaba transparencia en el uso de los fondos, no presenta posibilidad de asignar fondos a otros sectores, entre otros juicios.

Ediciones limitadas de la ley

Durante el período en que la legislación se mantenía en secreto, su carácter reservado significaba que su divulgación se restringía a ediciones limitadas dirigidas a un muy restricto número de autoridades.

Según el sitio del Diario Oficial, mientras la normativa se mantenía en reserva el documento era divulgado en carácter restringido, así ocurrió el 5 de septiembre de 1975 y el 29 de octubre de 1976. Además, también se expuso de manera restringida dos documentos que modifican la Ley Reservada de Cobre, el 17 de octubre de 1985 y el 17 de julio de 1987.

Fuente: 24horas.cl.